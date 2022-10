Un avvocato di prestigio per Maurizio. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, sarà Paola, exdel Governo Monti dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013, a difendere l'ad dellanell'ambito dell'della Procura di Torino sulle plusvalenze e sulle cosiddette "manovre stipendi". Arrivabene non è indagato nel suo ruolo attuale - essendo stato nominato amministratore delegato il 1° luglio 2021 – ma in quanto membro del CdA della società bianconera, carica che ricopre sin dal 2012.Classe 1948, prima donna nella storia dell'Italia titolare del Ministero della Giustizia, Paola Severino è nota per aver redatto insieme a Filippo Patroni Griffi la Legge che porta proprio il suo cognome, sull'incandidabilità e sul divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.