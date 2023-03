La Procura di Cagliari ha aperto un'Inchiesta riguardante la cessione di Cerri al Cagliari. Falso a bilancio è l'accusa con cui si è aperta l'inchiesta verso ignoti. La procura di Torino ha trasmesso i dati alla procura del capoluogo sardo che ha deciso di aprire l'inchiesta. A riferire la notizia è SportFace.L'Unione Sarda, che fornisce ulteriori dettagli sulla vicenda. Il fascicolo è stato assegnato dal procuratore Rodolfo Sabelli al gruppo che si occupa di reati finanziari. È stata aperta nel capoluogo sardo una inchiesta sulla vendita di Cerri, che è stata il 12 luglio 2018. Stando alle idee degli investigatori torinesi, la cessione avrebbe generato una plusvalenza di 8-9 milioni di euro, con riscontri positivi immediati sul bilancio della società bianconera. Per il momento non sarebbe ancora iscritto nel registro degli indagati, visto che l'indagine è ancora alle fasi iniziali, nonostante buona parte degli accertamenti siano già stati effettuati dagli investigatori torinesi e poi trasmessi a Cagliari per competenza.