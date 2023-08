Stando a Tuttosport l'ultima pista percorribile per Leonardoè la, tanto che il suo agente è già partito per Roma per provare a dare l'ultima accelerata alla trattativa. Il difensore, però, dovrebbe risolvere il suo contratto con laentro domani per accordarsi da svincolato con un'altra squadra, e a questo proposito La Stampa parla di un possibile incentivo da parte del club bianconero di 2 milioni di euro. Ancora alto comunque, ad oggi, il rischio che l'azzurro possa rimanere a Torino da esubero, pesando sui conti della Vecchia Signora.