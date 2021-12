, che con il suo colpo di testa ha portato la Juventus alla vittoria e, complice il passo falso del Chelsea, al primo posto del girone. Il primato non ha garantito ulteriori premi, ma ogni vittoria porta quasi tre milioni, che si aggiungono al premio qualificazione, a quello per il raggiungimento degli ottavi, al market pool e ad altri bonus.L’eliminazione di Milan e Atalanta dopo la fase a gironi ha consentito anche a Juventus e Inter, le uniche due squadre italiane rimaste, di ottenere un ricavo maggiore dalla quota di market pool. Come sono suddivisi questi soldi? Il bonus di partecipazione ammonta a 15,64 milioni ed è uguale per tutti, dal ranking storico (10 anni) sono arrivati 30,7 milioni (all'Inter 15,9 milioni), mentre 14 milioni sono arrivati dalle 5 vittoria. L’accesso agli ottavi ha portato altri 9,6 milioni, mentre il market pool ha portato finora 4 milioni per la quarta posizione in classifica nella Serie A 2020/21 (10% dei 40 milioni a disposizione). La seconda parte del market pool dipenderà dal numero di partite giocate nella Champions attuale: se Inter e Juventus verranno eliminate subito agli ottavi l'incasso sarebbe di 5,7 milioni, mentre con i quarti la Juve aggiungerebbe altri 10,6 milioni, salendo a 90 milioni. Raggiungere la finale porterebbe oltre 100 milioni, perché verrebbero sommati i bonus semifinale (12,5 milioni) e finale (15,5 milioni), in caso di vittoria di arriverebbe oltre i 120 milioni.