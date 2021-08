Manuele la quarta punta. Poi un acquisto solo in caso di una cessione pesante. Il mercato della Juve doveva essere questo e questo è rimasto. Nonostante le prime giornate di campionato abbiano evidenziato tutte le lacune di una rosa indebolita o quantomeno non migliorata rispetto all'anno scorso. Nonostante l'addio di Cristiano, dopo di lui è arrivato il solo Moise, per di più discretamente strapagato pur di ottenere la formula del prestito biennale: nel caso in cui scattasse l'obbligo di riscatto, Kean costerà alla Juve tra i 35 e i 38 milioni, quando due anni fa venne venduto a 27,5 milioni (più 2,5 di bonus) ma a cui è stato necessario sottrarre circa 5 milioni di commissioni.: cinque giocatori rientrati dal prestito (sei contando Douglas Costa), solo uno è stato piazzato (Marko Pjaca). E di tutti i giocatori in vendita il solo Merih Demiral ha trovato sistemazione. Il vero punto dolente della Juve è stato questo: totale incapacità di forzare la mano in uscita, trovando soluzioni adeguate per le esigenze tecniche della squadra che potessero essere accettate dai giocatori.