E' stato inaugurato questa mattina il "P​arco Vittime dell'Heysel" a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. A comunicarlo lo stesso club bianconero su Twitter. Oggi la Juve di Sarri giocherà a pochi km di distanza, al Paolo Mazza di Ferrara contro la Spal di Gigi Di Biagio. In mattinata un importante segnale per non dimenticare cosa è accaduto nel passato e per fare in modo che una tragedia simile non accada mai più. A poche ore dalla partita un bel gesto per ricordare i 39 tifosi bianconeri tragicamente morti nel giorno della finale di Champions dell'85 contro il Liverpool.