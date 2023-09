presidente della Juventus, si è presentato questa mattina all'inaugurazione di un'Area Infanzia negli spazi di UGIDUE, centro destinato ai servizi per la riabilitazione e il reinserimento di bimbi e ragazzi in terapia e guariti. UGI è l'Unione genitori italiani contro il tumore dei bambini, in questo caso al lavoro insieme all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e la Direzione di Città della Salute di Torino, con l'Istituto scolastico Comprensivo Vittorino Da Feltre e sostenuta da Juventus Football Club.Il numero uno bianconero ha parlato a margine della stessa, dichiarando: "E fa tantissime iniziative sul territorio, perché è la forza anche del calciatore in divisa che muove gli animi delle persone. E i calciatori della Juve sono particolarmente richiesti. Noi siamo molto contenti di aiutare in queste iniziative per aiutare i bambini a guarire ed aiutarli. Abbiamo collaborato molte volte continueremo. Siamo sempre stati presenti qui negli ospedali, con i nostri calciatori qui in visita e poi a donare anche le loro maglie, supporto e vicinanza. C'è stato anche un torneo di calcio della squadra di questi bambini a cui i nostri calciatori hanno partecipato".E ancora: "Sono molto orgoglioso di collaborare con UGI per questo intervento e andare incontro ai bambini tra i 3 e i 6 anni, un'età che intenerisce ancor di più soprattutto nel vederli combattere la malattia. A quell'età i calciatori eroi sono ancora più importanti e quindi proseguiremo garantendo supporto sia con la presenza che con i materiali".