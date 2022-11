Amichevole di lusso in vista per la? A lanciare l'indiscrezione è La Repubblica, secondo cui alla Continassa sta maturando l'idea di mettere in calendario una partita contro l'nel mese di dicembre per favorire il graduale ritorno alla "normalità" dei giocatori (compresi magari, in base alla data scelta, coloro che saranno eliminati prima degli altri dal). Difficile, al momento, fare programmi certi, considerando che il club bianconero vede impegnati in Qatar ben undici uomini (ai quali si aggiungono i cinque azzurri convocati dal CT Roberto Mancini per le amichevoli) e che allo stesso tempo deve ancora fare i conti con alcuni infortuni.L'ipotesi, comunque, sembra stuzzicare anche i nerazzurri e Simone, la cui squadra - a differenza della Juve che ha deciso di evitare tournée e trasferte - trascorrerà una parte della sosta in ritiro a. Ad ospitare il derby d'Italia, sempre affascinante per giocatori e tifosi, sarebbe proprio l'isola al centro del Mediterraneo, con le due società che ne stanno discutendo fin da ora. Nessuna certezza per ora, ma solo una suggestione. Se ne saprà certamente di più nelle prossime settimane.