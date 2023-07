Nessuno è incedibile. Un messaggio talmente chiaro da aver quasi perso di significato. Perché nonostante l'assenza di incedibilità, quando ormai luglio sta lasciando posto ad agosto, di cessioni in casa Juve se ne sono viste proprio poche. Eppure ce ne sono almeno una dozzina in programma, ammesso che bastino perché per poter sbloccare pure quegli acquisti strategici bisognerà andare oltre anche gli esuberi o i giovani da mandare a crescere altrove. C'è quindi una Juve in vendita, anche più d'una, o quantomeno in partenza. Il nodo più grosso da sciogliere continua a rispondere al nome di Dusan Vlahovic, se Gleison Bremer ha ormai spazzato via le voce legate a una sua partenza e Federico Chiesta attende il momento di rilanciarsi, attorno a DV9 invece il mercato non cessa di incombere: anche se gli spazi si restringono per la sua cessione con il Bayern Monaco sempre più vicino ad Harry Kane e pure col Psg che guarda alla coppia Dembelé-Gonçalo Ramos. Comunque c'è tutto un mercato in uscita che deve entrare nel vivo, dal quale la Juve non può prescindere: da Leonardo Bonucci a Denis Zakaria, passando per Koni De Winter e tutti i baby in rampa di lancio.Scopri tutto in gallery