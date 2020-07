La Juventus ha messo in vendita la t-shirt “YourIcon X Juventus – Limited Edition”, prodotto creato dai fan attraverso una challange lanciata dalla Juventus ad aprile. La maglia si trova in vendita sullo store online del sito ufficiale della squadra a 24,90 €. Il design di questa nuova t-shirt è stato scelto dai possessori degli official fan token della Juventus (JUV), collocati sul mercato a novembre dell’anno scorso su chiliZ. Si trattò della prima Fan Token Offering (FTO) lanciata sulla piattaforma Socios.com, tanto che la Juventus è di fatto la prima squadra di calcio al mondo ad essere stata tokenizzata. I token JUV sono già stati utilizzati su Socios per altri sondaggi, come quello per la scelta della canzone da utilizzare nello stadio di proprietà della squadra quando questa segna un gol.



CHALLENGE ICON - Ad aprile la Juventus ha lanciato un nuovo sondaggio con l’obiettivo di reinterpretare in modo artistico e fantasioso l’Icon della Juventus. In totale sono state inviate oltre 4.000 proposte per il design della nuova maglia, tra le quali ne sono state selezionate cinque. Queste sono state messe ai voti su Socios, in modo che fossero i possessori di token JUV a scegliere la vincitrice. Il design vincitore è stato utilizzato prima sull’edizione speciale della maglia Home, utilizzabile per giocare a eFootball PES 2020, e poi per la creazione della nuova t-shirt iconica della squadra. Nella scheda prodotto della t-shirt sullo store online si legge: “Il logo Icon, stampato sulla maglia, nasce dalla rivisitazione da parte di un Fan ed è stato votato e scelto dai nostri tifosi”. La Juventus di Torino non è però l’unica squadra ad aver lanciato i suoi fan token su Socios. Lo hanno fatto anche un’altra squadra italiana, la Roma, le squadre spagnole del Barcellona e dell’Atletico Madrid, oltre ad altre squadre di primo rilievo come Paris Saint-Germain e Galatasaray.



SQUADRE E VALORE - Questi fan token tuttavia non sono basati su una piattaforma decentralizzata, come ad esempio Ethereum, ma su una sidechain di ChiliZ basata su Ethereum. Infatti mentre il token CHZ è scambiabile su diversi exchange, come ad esempio Binance, i fan token come JUV sono scambiabili solo sull’exchange chiliz.net, in coppia esclusivamente con CHZ. In questo momento ad esempio 1 JUV vale 517,35 CHZ, ovvero 6,13 $, visto che 1 token CHZ vale circa 0,012 $. Il token JUV esordì sull’exchange a circa 350 CHZ, ma da allora il suo prezzo è salito fino ad un massimo superiore a 670 CHZ a febbraio 2020, per poi scendere a 400 durante il crollo dei mercati finanziari di metà marzo, risalendo successivamente fino alla quota attuale. Invece il token CHZ esordì a giugno 2019 a 0,017$ per poi crollare a 0,004 $ a settembre dello stesso anno. Da allora però si è ripreso, e con diversi sali e scendi è risalito agli attuali 0,012 $.