L'emergenza coronavirus ci ha insegnato a convivere con un nuovo gadget, ormai indispensabile ogni volta che si esce di casa: la mascherina. Così, tra le svariate qualità e modelli, ecco che ognuno va alla ricerca di quello che sia più valido dal punto di vista sia sanitario sia, perché no, estetico. Così, anche la Juventus ha deciso di mettere in commercio, sul proprio sito ufficiale e negli Store, la mascherina con l'inconfondibile J bianconera.



Sono disponibili tre opzioni di acquisto: la versione singola, a 6,90 €, il pacchetto con tre mascherine, a 17,90€, ed il modello per bambini, a 5,90€. Il calcio si adegua alle distanze, sociali e fisiche imposte dal coronavirus: malgrado ciò, c'è ancora la possibilità di stare vicini alla propria squadra del cuore, almeno per i tifosi della Juventus.