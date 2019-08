è arrivata ed ha la prestigiosa firma diTi aspetti Ronaldo, ed invece è il capitano bianconero a sbloccare la situazione con ilal Tardini. Dopo 21' infatti, la Juventus è avanti: dagli sviluppi di calcio d'angolo, Alex Sandro calcia da fuori area con il mancino, ma Chiellini è lesto a deviare quanto basti per insaccare alle spalle di Sepe. 0 a 1, quindi, con una dedica speciale del capitano nell'esultanza. Lo scorso 20 giugno infatti, è arrivata in casala piccola Olivia. Quale occasione migliore che un gol al debutto stagionale per festeggiarla?