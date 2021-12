La Juventus, dopo le ultime fatiche del 2021, ha diritto naturalmente a godersi le vacanze di Natale. I giocatori, dopo la partita contro il Cagliari, hanno subito goduto di totale riposo e libertà. I bianconeri saranno in ferie natalizie fino a, quando torneranno ad allenarsi alla Continassa per iniziare a preparare il gennaio di fuoco che aspetta la squadra di Allegri. E dovrebbero esserci tutti gli infortunati, col solo Danilo ad avere la prospettiva di un rientro a fine mese. Chiellini, Chiesa e Dybala dovrebbero rientrare in gruppo subito o quasi.