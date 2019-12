Dopo la dolorosa sconfitta in Supercoppa Italiana, la Juventus può almeno godersi una settimana di pausa in attesa di tornare in campo il prossimo lunedì pomeriggio al Training Center della Continassa. Lo dichiara lo stesso club bianconero, tramite un comunicato ufficiale:



"La Juve si dà appuntamento per chiudere il 2019 al JTC. Oggi inizia una settimana di pausa per i bianconeri, che riprenderanno ad allenarsi tra sette giorni. Il ritrovo al JTC è infatti fissato per il pomeriggio di lunedì 30".