Anche Rodrigo Bentancur, come Alex Sandro, non ha convinto fino in fondo in "patria". Il centrocampista della Juve è sceso in campo questa notte nella sfida tra Uruguay e Paraguay, decisa da un gol di Suarez, con una prestazione giudicata sufficiente ma poco brillante, almeno stando al quotidiano El Pais che gli ha attribuito un 6 in pagella. Ecco il giudizio del giornale: "Ammonito dopo solo nove minuti, ha avuto una buona gestione della palla, ma forse non ha brillato come nelle partite precedenti. Ci ha abituato a prestazioni migliori nelle Celeste".