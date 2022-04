di Marco Amato

I 3 punti, tutto ciò che contava. La Juventus batte 2 a 1 il Cagliari e allontana le pretendenti al quarto posto, consolidando l’obiettivo minimo della stagione, un posto nella prossima Champions League. Un posto al sole, sempre più vicino – seppur tutt’altro che sicuro -, che è diventato l’obiettivo in una stagione mediocre. Alzi la mano chi, a inizio stagione, presentato Massimiliano Allegri, si sarebbe aspettato di lottare, a inizio aprile, solo per un quarto posto. Una primissima valutazione della stagione, quindi, non può che essere negativa. Come non può che essere negativa la valutazione sulla prestazione offerta dalla Juventus contro il Cagliari. Almeno due passi indietro, rispetto quanto visto contro l’Inter. A differenza della settimana scorsa, però, la Vecchia Signora ha conquistato i tanto agognati 3 punti. Tanto basta, per adesso. Il risultato è tutto quello che conta, soprattutto perché non andare in Champions sarebbe un disastro sotto ogni punto di vista. Il risultato è tutto quello che conta qui e ora, ma fino a quando potrà andare bene così? Per il futuro tante nubi, ma una certezza: la Juventus dovrà cambiare marcia, per tornare vincente e far paura agli avversari.