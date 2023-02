? Forse nessuna delle due... Stando al Corriere dello Sport, è l'di Cristiano Ronaldo la squadra più accreditata al momento ad assicurarsi Juan, che a fine stagione dovrebbe lasciare la. Il club saudita sarebbe pronto a sborsare un ingaggio sostanzioso all'esterno, al quale non dispiacerebbe un'esperienza extra-europea. Più difficili, invece, le due ipotesi italiane, soprattutto quella di un ritorno in viola: il colombiano, infatti, non è rimasto in buoni rapporti con la società toscana.