Tre giocatori della Juve nella top 11 della 29^ giornata di Serie A. Calciomercato.com rende merito a Szczesny, Arthur e Morata, tutti protagonisti di ottime prestazioni nella gara contro la Sampdoria. Ecco i giudizi del portale sui tre bianconeri.



SZCZESNY 7 - "Cragno del Cagliari ha preso 8, è vero, ma il rigore parato dal polacco a Candreva ha un peso diverso. Ed è già il terzo in questo campionato".



ARTHUR 6.5 - "Il brasiliano sta conquistando Allegri e forse un poco anche gli juventini. Non solo per i palloni giocati (86) contro la Samp, ma soprattutto per i recuperi (10, nessuno meglio di lui a Marassi)".



MORATA 7.5 - "Fari puntati su Vlahovic (anche quando parte dalla panchina), e lo spagnolo è di nuovo determinante. Nella misura e nel modo che piace ad Allegri. Il secondo gol lo segna in stile Mandzukic".