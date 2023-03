La prova della verità. La rincorsa alla Champions League per la Juventus vede oggi una tappa fondamentale, a Roma contro i giallorossi. E i bianconeri si presentano all’Olimpico con statistiche positive in trasferta, nelle ultime sette partite lontano da casa sono arrivate sei vittorie e un pareggio. Così hanno invertito la tendenza negativa di inizio stagione: due pareggi, con Samp e Fiorentina, e due sconfitte, con Monza e Milan. Vittorie invece in casa di Torino, Lecce, Verona, Cremonese, Salernitana e Spezia, perdendo soltanto a Napoli. E le vittorie sono arrivate sempre senza subire gol.