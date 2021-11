? Il bilancio è decisamente positivo, almeno in tempi recenti. Come ricorda lo stesso club a poche ore dalla sfida contro ila Stamford Bridge, i bianconeri hanno vinto tutte le ultime tre partite fuori casa contro avversari inglesi in, battendo ilnel 2015, nonchénel 2018. Se vincesse il match di questa sera, diventerebbe dunque la prima squadra a trovare il successo in quattro gare esterne contro avversarie inglesi in Coppa dei Campioni/Champions League.