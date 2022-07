Ci sarà un osservato speciale da parte di Massimiliano, durante lanegli Stati Uniti. Si tratta di Moise, rientrato alla Continassa dopo le vacanze in un'ottima forma fisica e con tanta voglia di giocarsi le proprie carte in bianconero, anche per cercare di allontanare le voci di mercato che lo volevano - e in parte lo vogliono tuttora - lontano dalladopo una stagione con più ombre che luci. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, adesso una sua permanenza a Torino non è più da escludere: molto dipenderà anche dai prossimi giorni in terra americana, dove l'attaccante classe 2000 avrà un'ulteriore importante possibilità di mettersi positivamente in mostra.