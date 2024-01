In Spagna, l'attenzione su Kenane le sue gesta con la maglia dellaè palpabile, accompagnata da un certo senso di invidia per il talento turco che era stato a un passo dalprima di essere conquistato dai bianconeri. Il quotidiano iberico Marca riporta:"I tifosi della Juventus hanno tutte le ragioni per nutrire ottimismo pensando a Kenan Yildiz. Il diciottenne turco ha brillato negli ultimi mesi, in particolare dopo il suo primo gol internazionale contro la Germania in un'amichevole che lo ha catapultato nell'attenzione del calcio europeo. Da quel giorno di metà novembre, il suo nome ha cominciato a comparire in tutte le redazioni sportive del continente grazie a una prestazione spettacolare. Persino Del Piero ha ammirato la sua audacia, e il giovane, arrivato dalla Baviera nell'estate del 2022, ha risposto agli elogi con due gol memorabili con la maglia della Juventus. E che gol! Il giovane avanza con la palla al piede, senza esitazioni, accelerando, stoppando, dribblando e sferrando tiri velenosi che i portieri possono solo contemplare. Lo ha fatto quindici giorni fa contro il Frosinone in campionato e ha ripetuto l'impresa ieri sera contro la Salernitana nel trionfo 6-1 della Vecchia Signora in Coppa. Un nome da segnare nella lista dei talenti emergenti".