1









I soli 774’ minuti racimolati da Mattia De Sciglio nella scorsa stagione hanno scoraggiato la Juventus, pronta a venderlo se dovesse arrivare un’offerta congrua. In passato fu vicinissimo al Paris Saint-Germain, adesso è la Spagna a chiamarlo. Come riporta Sky Sport, il Villarreal ha chiesto informazioni alla Juve per il terzino ex Milan, dal momento che si è infortunato il terzino sinistro Alberto Moreno (crociato anteriore del ginocchio sinistro). Discorsi in atto tra le parti, per capire se ci possano essere delle basi su cui costruire una trattativa.