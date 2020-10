1









Il mercato si muove intorno a De Sciglio. In queste ore si è vociferata un’offerta proveniente dalla Scozia, sponda Celtic, ma c’è sempre la Spagna sulle sue tracce. Come riporta Estadio Deportivo, c’è il Siviglia sul terzino della Juventus. Il club spagnolo – si legge – starebbe pensando di prelevarlo in prestito oneroso a due milioni, inserendo una possibile opzione di acquisto ancora da definire con la Juve. Lavori in corso, le cessione possono creare il tesoretto necessario per dare assalto a Chiesa.