La giornata di giovedì può essere molto importante per la Juventus. A spiegarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale tra due giorni è in programma l'assemblea degli azionisti di Exor durante la quale si parlerà anche di Juve e la presenza contemporanea di Elkann e Agnelli potrebbe portare a confronti e decisioni. Chiaramente non sarà l'argomento principale della riunione e non verranno prese decisioni definitive, ma si parlerà (anche) del futuro della squadra.