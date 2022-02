17









Per rivederlo in campo bisognerà aspettare almeno una decina di giorni. Per tornare a discutere del suo rinnovo, invece, la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva. Come riportato da Calciomercato.com, entro il prossimo week-end è infatti previsto l'arrivo a Torino di Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, che riprenderà le trattative per il prolungamento di contratto del suo assistito con il club bianconero.

Al momento, la dirigenza della Juve sta giocando due diverse partite. La prima con il giocatore, che è rimasto deluso dalla gestione mediatica. L'altra proprio con il suo procuratore. L'idea sarebbe quella di accontentare la Joya con la stessa proposta d’ingaggio fatta ad ottobre: 8 milioni più 2/3 di bonus. A patto che il suo agente decida di rinunciare a una fetta consistente delle commissioni richieste.