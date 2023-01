Ora sull'ipotesi non si può nemmeno più scommettere. Le varie agenzie, infatti, hanno tolto la, rimasta invece regolarmente per tutte le altre 19 squadre del massimo campionato. Una scelta, quella dei bookies, evidentemente dettata dalla prudenza, alla luce della richiesta delladi unadi 40 giorni delle indagini per ladel club bianconero, dopo la penalizzazione di 15 punti già inflitta alla squadra per il caso plusvalenze.