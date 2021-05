La Juventus 2006-07 sarà per sempre ricordata come l'unica Juve in Serie B nella storia del calcio. Sulla panchina bianconera, in quell'annata da Purgatorio in seguito alle condanne di Calciopoli, sedeva Didier Deschamps, che dopo un decennio abbondante sarebbe divenuto campione del Mondo con la Francia. Ma Deschamps non completò la stagione: il 26 maggio 2007 infatti l'allenatore francese rassegnò le dimissioni subito dopo Juventus-Mantova, lasciando l'incombenza di dirigere la squadra al vice Corradini per le ultime due giornate di B (perse contro Bari e Spezia, ma la promozione in Serie A era acquisita da tempo).