Si avvicina per la Juve la sfida di campionato contro lo Spezia, in programma domenica alle 18.00 all'Allianz Stadium. La squadra ligure sembra "portare bene" alla Vecchia Signora, che contro di essa ha vinto tutte le tre partite di Serie A disputate, realizzando sempre almeno tre gol: 10 le reti totali per i bianconeri, nessuna squadra ha segnato di più contro questa avversaria nella competizione.

Insieme alla Lazio, inoltre, la Juve è l'unica formazione ad aver sempre battuto lo Spezia in Serie A. Le due squadre si sono incontrate anche in B: un pareggio nella gara di andata e una sconfitta per i piemontesi nell'ultima partita giocata nel campionato cadetto.

L'unico confronto in Serie A all'Allianz Stadium risale al 2 marzo 2021 ed è stato vinto dai bianconeri per 3-0 grazie alle reti di Morata, Chiesa e Ronaldo.