verso una top 3. Qualora scendesse in campo questa sera contro l', il brasiliano collezionerebbe almeno una presenza con lain tutte le ultime nove stagioni di Serie A (dal 2015/2016 a oggi); solo altri due difensori potrebbero tagliare questo traguardo con la stessa squadra scendendo in campo in questo campionato (Rafaelcon l’Atalanta e Davidecon il Milan).