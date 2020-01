Vince la Juve. Vince ancora la Juve. I bianconeri chiudono la pratica Roma in 45' minuti: tre gol che riscaldano l'atmosfera dello Stadium, grazie al sinistro di Ronaldo, al destro di Bentancur e al guizzo di Bonucci su assist perfetto di Bonucci. L'autorete di Buffon porta a 3-1 il conteggio finale: ma nella ripresa è gestione e palleggio in proiezione offensiva, proprio come voleva l'allenatore. Che ora si gode le semifinali di Coppa Italia: nella seconda settimana di febbraio, ecco una tra Milan e Torino (in campo martedì prossimo a San Siro).