In casail ritiro non è una consuetudine: i bianconeri lo saranno per tutta questa settimana, per preparare le partite contro Zenit in Champions e Fiorentina in campionato. Prima di quello imposto da Massimiliano Allegri dopo le sconfitte contro Sassuolo e Verona, era successo altre cinque volte in tempi più o meno recenti. Con quali allenatori e con quali risultati? Bisogna tornare indietro al 1996 - anno che evoca piacevoli ricordi ai tifosi - per risalire alla prima volta, con Lippi. Ecco tutti i precedenti