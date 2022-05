In queste ultime partite non sta brillando Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo però in questa stagione ha giocato 32 partite da titolare, un totale di circa 3000 minuti giocati. Mille soltanto da febbraio ad oggi. Come riporta La Gazzetta dello Sport soltanto Joao Pedro ha giocato di più tra tutti gli attaccanti della Serie A. Quindi la stanchezza potrebbe essere una causa del rendimento inferiore del numero 7 bianconero.