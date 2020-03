La Juventus è in quarantena e dopo il caso di positività di Daniele Rugani ogni attività è sospesa per almeno due settimane. Nonostante questo i bianconeri continuano ad allenarsi in isolamento, chi a casa propria e chi al J Hotel. Ancora non c'è una data per la ripresa né degli allenamenti né delle competizioni. Secondo Repubblica.it l'obiettivo dello staff tecnico bianconero è quello di "mantenere prima di tutto l'elasticità muscolare, per evitare che al rientro possano incorrere infortuni muscolari tipici dell'inattività o della cattiva alimentazione". I bianconeri continuano a lavorare, in attesa di tornare alla normalità.