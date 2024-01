L’ha definito così Massimilianoin conferenza stampa, nel parlare dei tanti giovani di talento di proprietà della Juventus. Il club non è preoccupato per l’abolizione del Decreto Crescita proprio perché tra calciatori che stanno crescendo in casa e chi invece sta maturando altrove ha un patrimonio che altre squadre non hanno.C’è chi si sta già mettendo in mostra con la Prima squadra, c’è chi prova a emergere in Next Gen con la speranza di farsi notare e c’è chi, invece, la propria maturazione la sta completando al di fuori delle mura della Continassa o di Vinovo.