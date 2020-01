La Juventus è alla ricerca di un terzino e insiste per Emerson Palmieri, primo obiettivo dei bianconeri e giocatore apprezzato anche da Maurizio Sarri che l'ha allenato l'anno scorso al Chelsea. I Blues hanno messo sul tavolo il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 ma dal giocatore ancora non è arrivata nessuna risposta. La Juve segue la situazione pronta ad affondare il colpo.