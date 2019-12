Ferran Torres è la stellina del Valencia che si è qualificata agli ottavi di Champions come prima nel girone facendo fuori l'Ajax. Due gol e due assist nelle ultime tre partite e i riflettori della Juventus puntati sull'attaccante spagnolo classe 2000. Contratto in scadenza nel 2021 che può rappresentare un'occasione per i bianconeri ma non solo, perché secondo il Mundo Deportivo sul giocatore ci sono anche Barcellona, Arsenal Liverpool, Real Madrid, Borussia Dortmund e Schalke.