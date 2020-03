La Juventus è concentrata sulla data da stabilire per il recupero della gara con l'Inter, ma non perde di vista il mercato: l'obiettivo numero uno per l'estate è sempre Paul Pogba, vero e proprio pallino di Fabio Paratici che spera di riportare in bianconero. Secondo il Sun il Manchester United ha fissato il prezzo: i Red Devils vogliono circa 200 milioni di euro per far partire il centrocampista francese, sul quale c'è anche il Real Madrid. Pogba intende cambiare aria e insieme al suo agente Mino Raiola sta considerando il ritorno in Serie A, alla Juve.