Non solo Juve, Tottenham e Atletico Madrid su Milik. Secondo La Gazzetta dello Sport anche il Milan avrebbe messo gli occhi sull'attaccante polacco che va in scadenza nel 2021. "Da tempo il club rossonero cerca un “nove” con le sue caratteristiche e ad Arek la soluzione non dispiacerebbe, anche se è pressato dalla Juventus, dove comunque non potrebbe avere la certezza di giocare titolare - si legge sul quotidiano -. In ogni caso Milik sa che le questioni di mercato andranno per le lunghe e dunque cerca di restare concentrato sulle partite che restano e soprattutto su quell’ottavo di Champions al Barcellona, che l’8 agosto o concluderà la stagione del Napoli o la aprirà a un finale senza precedenti, visto che in 94 anni di storia il club non è mai arrivato ai quarti di finale di questa manifestazione".