In pressing. Totale. Perché la Juve non può farsi sfuggire un'occasione enorme come quella di Manuel Locatelli. E allora, come racconta Tuttosport, domani potrebbe esserci un incontro con il Sassuolo per definire cifre e proposta, richiesta e ambizioni.



COME LA SCORSA ESTATE - Già nella scorsa estate, la Juve aveva trovato un'intesa di massima con i neroverdi sulla base di 35 milioni: ma Carnevali era stato irremovibile, specialmente sulla modalità della formula (niente pagamento 'alla Chiesa', per intenderci) e allora non se n'è fatto più niente. Adesso la richiesta è di 40 milioni, anche qui non c'è apertura al prestito. Cos'è cambiato? Manuel vuole la Juventus e solo la Juventus. Più di qualsiasi opzione estera.



D'ACCORDO SULLA VALUTAZIONE - Per TS, la Juve concorda sulla valutazione del giocatore: 40 milioni sono giusti. Bisognerà capire come registrarli in un momento in cui tutti soffrono di ristrettezze economiche. Ma Allegri è fiducioso: vuole il regista e - salvo sorprese - lo avrà dopo gli Europei.