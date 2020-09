E' stata una comparsata quella di Moise Kean nella vittoria dell'Everton di Carlo Ancelotti per 1-0 contro il Tottenham di Josè Mourinho. L'attaccante dei Toffees, che la Juve sta pensando di riportare in bianconero, è entrato negli ultimi cinque minuti della partita al posto dell'autore del gol-partita Calvert-Lewin. Paratici sta lavorando per provare a riprendere Kean in prestito, l'Everton ha aperto alla cessione ma solo allo stesso prezzo al quale la Juve l'ha venduto un anno fa (circa 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus).