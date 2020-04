1









Tra i vari obiettivi che sta seguendo da lontano, la Juventus non molla Kaio Jorge, attaccante classe 2002 del Santos e nuova stellina del calcio brasiliano. Il futuro è suo, assicurano da quelle parti. I bianconeri lo studiano e valutano se affondare il colpo. Il club, come riporta Calciomercato.com, vuole evitare un nuovo epilogo come quello con protagonista Vinicius junior: oggi gioca e segna con il Real Madrid, ma quando era esploso con il Flamengo la Juve era la prima società ad essersi interessata al brasiliano; la trattativa però andava per le lunghe e così le Merengues hanno messo la freccia e hanno portato in Spagna Vinicius.



IL RETROSCENA - Paratici non vuole farsi beffare di nuovo e sta lavorando sulla formula, legata al riscatto prefissato del giocatore. Il periodo attuale non aiuta a velocizzare i tempi ma la Juve non molla il talento brasiliano. Kaio Jorge però ha dato - involontariamente - un possibile indizio sul suo futuro scrivendo e poi cancellando in pochi minuti un tweet. Sparito? Macché: "Ho iniziato a studiare l'inglese..." ha scritto l'attaccante con l'emoticon dell'occhiolino. I rumors si sono scatenati con possibili chiamate dalla Premier League già dopo il debutto del giocatore tra i professionisti alcuni club si erano fatti avanti. Tweet cancellato, il mistero rimane. E la Juve è avvisata: con Kaio Jorge non c'è tempo da perdere.