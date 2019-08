La Juventus è in pressing su Federico Chiesa ma la Fiorentina non cambia idea. Il club viola continua a considerare incedibile l'esterno classe 1997 con i bianconeri che non hanno ancora sferrato l'attacco decisivo. Prima Paratici ha bisogno di reperire cash fresco. Dopo le cessioni di Spinazzola, Kean e Cancelo è in programma anche quella di Dybala oltre a Khedira e Matuidi. Solo a quel punto i bianconeri avrebbero un tesoretto per tentare la Fiorentina anche se sarà complicato far cambiare idea a Commisso.