Per Gaetano Castrovilli può partire una vera e propria asta alla riapertura del mercato. Il centrocampista della Fiorentina piace alla Juventus ma non solo, sul giocatore ci sono anche l'Inter, club della Bundesliga e il Napoli, che secondo Calciomercato.com a gennaio si è visto respinta una proposta di 40 milioni di euro. Paratici sta sondando il terreno per provare ad anticipare la concorrenza, il presidente viola Commisso lo considera incedibile ma potrebbe valutare eventuali offerte particolarmente interessanti. La valutazione è di 45 milioni di euro, leggermente più bassa rispetto ai 50 milioni di qualche mese fa per via della situazione coronavirus.