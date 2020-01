La Juve continua il pressing per riportare Paul Pogba a Torino, il Manchester United resiste ma non vuole farsi trovare impreparato se dovesse cedere ai bianconeri: per questo i Red Devils stanno lavorando a due piste per il centrocampo: la prima è quella che porta all'ex Sampdoria, Novara e Udinese Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona, l'altra a Donny van de Beek dell'Ajax. Lo United vuole prendere precauzioni per un'eventuale cessione di Pogba, che ha già fatto sapere di voler cambiare aria