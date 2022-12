I colleghi di Calciomercato.com ne sono sicuri: lasta accelerando per Cristiano, il preferito per ricoprire il ruolo di direttore sportivo non appena Federicosarà "spostato" in un nuovo ruolo. L'obiettivo, ora, è quello di strappare il sì dell'attuale dirigente delil prima possibile: da Torino filtra fiducia e ottimismo, tanto che l'idea è quella di trovare l'accordo per averlo in città alla fine della stagione e mettergli subito in mano il mercato del 2023-24.I bianconeri, in verità, avevano pensato a lui già un anno fa, sondando il terreno dopo la separazione da Fabio. Nel frattempo Giuntoli ha portato avanti una mezza rivoluzione al Napoli, ingaggiando gente come Giacomo Raspadori, Kim e soprattutto Khvicha, per soli 10 milioni di euro. Un lavoro che non è di certo sfuggito alla Juve, che ne ha fatto la prima scelta per il futuro. Probabilmente se ne parlerà anche nella prossimain calendario il 18 gennaio, nella quale verrà nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.