Il nome di Federico Chiesa continua a rimanere al centro dei discorsi in casa Juve, con l'attaccante bianconero che potrebbe rientrare nella lista dei convocati per la sfida contro il Napoli dopo l'infortunio subito in allenamento. Ma in queste ultime ore, le maggiori attenzioni sono rivolte a quello che sarà il futuro del giocatore, che potrebbe anche essere uno dei sacrificati dalla società della Continassa. Gli estimatori non mancano, soprattutto in Inghilterra e a fonte di un'offerta importante potrebbe anche partire. Al momento, i club più interessati sembrano essere Liverpool e Newcastle, con le due squadre che sembrano pronte a darsi battaglia in estate.