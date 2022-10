Laè consapevole di avere un impegno molto complicato domani sera, quando affronterà in trasferta ilNe parla oggi La Stampa, che scrive di come i bianconeri abbiano bisogno di una doppia impresa. La prima, quella di sconfiggere una squadra che non ha mai perso fin qui in stagione. La seconda invece, qcontro entrambe le squadre della città. Un successo tra l'altro, è l'unico risultato che permetterebbe alla squadra di Allegri di rimanere in corsa per gli ottavi di Champions.