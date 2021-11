La Juventus è in pole position per Lorenzo Lucca, anche grazie anche allafratello di capitan Giorgio. Il centravanti che ha stregato la Serie B, anche se ora è a secco da parecchio (ha però timbrato il cartellino con la Nazionale Under 21) ha un carattere non sempre facilissimo, ma una qualità offensiva tutta da forgiare ed esaltare.Non è la priorità assoluta al momento, perché prima c'è da lanciare l'assalto a un numero 9 puro,Cresciuto nel vivaio del Torino, si è formato tra Serie D e C con Vicenza e Palermo, dove è esploso in terza serie e ora a Pisa sta preparando il salto in una big. E ci sono buone possibilità che sia la big bianconera: come conferma anche Tuttosport oggi in edicola, il suo procuratore Antonino Imborgia e il direttore sportivo toscano Chiellini stanno intrattenendo discorsi intensi con la Juve.