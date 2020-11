1









Prima si è affermato in Serie A, poi ha conquistato l'Under 21. E' un inizio di stagione magico per Nicolò Rovella, gioiellino del Genoa sul quale la Juventus ha acceso i riflettori ed è in pole su Roma e Inter. Il centrocampista è diventato un titolare della squadra di Maran, ha il contratto in scadenza a giugno e per non perderlo a zero Preziosi ha già un piano: venderlo a gennaio e trattenerlo in prestito per un paio d'anni per farlo crescere.